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13.10.18 / 15:34 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Беглов проверил ход работ на объектах теплоэнергетики Невского района

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проверил ход работ на объектах теплоэнергетики Невского района. Об этом в субботу сообщили в администрации главы города.

В частности, Беглов посетил тепловой пункт на улице Чудновского. Там закончена реконструкция – объект может работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала. По словам врио губернатора, внедрение современных энергосберегающих технологий должно приводить к снижению оплаты для жителей.

Также Беглов проверил ход работ по замене трубопровода на улице Бадаева и выполнение аварийного ремонта подземной трубы на улице Белышева. Кроме этого, врио губернатора Петербурга дал поручение вице-губернатору Игорю Албину еще раз обратить внимание на объекты инженерного обеспечения – сколько средств требуется для надежного теплоснабжения. Это необходимо сделать до второго чтения закона о бюджете.

Напомним, ранее в субботу главный инженер ГУП «ТЭК СПб» Сергей Бабушкин сообщил, что организация планирует модернизировать тепловые пункты за шесть лет. Он отмтеил, что восемь пунктов запустят к концу года. Все процессы на них автоматизированы. Добавим, в среду Беглов провел выездное совещание на котельной «Приморская».

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