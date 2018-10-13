В Петербурге демонтировали два летних кафе Владельцы не хотели убрать их добровольно

В Петербурге демонтировали два летних кафе. Об этом в субботу сообщили в комитете по контролю за имуществом.

Демонтажем занялись сотрудники ведомства, передает «Фонтанка». Владельцы заведений отказались добровольно убрать веранды. Сотрудники комитета разобрали летние кафе у ресторана «Хачапури и вино» на Малой конюшенной улице и «Чайхана Чабрец» на Московском проспекте. Они принадлежали компаниям ООО «Фаворит» и ООО «Дива» соответственно.

Комитет изъял все оборудование. Кроме этого, предприниматели могут получить штраф до 200 тыс. рублей.

Напомним, в прошлую субботу ведомство также демонтировало несколько веранд. Тогда комитет убрал два летних кафе. Владельцы должны были убрать все веранды и столики к 1 октября.