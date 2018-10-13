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13.10.18 / 10:29 Новости / Россия и мир / Экономика

Мексика оценила свои потери от канадских пошлин в $200 млн

Страна намерена обсудить с Канадой этот вопрос

сша мексикаМексика оценила свои потери от канадских пошлин в $200 млн. Об этом в субботу сообщил министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.

Он заявил о намерении обсудить с канадской стороной новые пошлины, передает «Коммерсант». Гуахардо надеется вывести из-под пошлин мексиканскую сталь.

Напомним, накануне Канада заявила об увеличении пошлин на сталь. Новые пошлины будут в размере 25%. Они начнут действовать 25 октября. Ранее свои пошлины на ряд товаров увеличили США.

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