Мексика оценила свои потери от канадских пошлин в $200 млн. Об этом в субботу сообщил министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.
Он заявил о намерении обсудить с канадской стороной новые пошлины, передает «Коммерсант». Гуахардо надеется вывести из-под пошлин мексиканскую сталь.
Напомним, накануне Канада заявила об увеличении пошлин на сталь. Новые пошлины будут в размере 25%. Они начнут действовать 25 октября. Ранее свои пошлины на ряд товаров увеличили США.
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