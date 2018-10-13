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13.10.18 / 17:00 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Люди выстроились в очереди в парки Петербурга и пригорода

 

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Публикация от alterlog (@alter_log)

Люди выстроились в очереди в парки Петербурга и пригорода. Об этом очевидцы сообщили в субботу.

У центрального парка Павловска люди стоят в очереди около 20 минут, передает 78.ru слова очевидца. «Дикие очереди» собрались у входа в Екатерининский парк в Пушкине, заявили посетители в социальных сетях.

 

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Публикация от Fintravel (@fintravel)

В администрации ЦПКиО на Елагином острове отметили, что очередей нет. При этом, посетителей в парке очень много, уточнили в парке.

Напомним, в четверг главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о начале бабьего лета в городе. Он заявил, что теплая погода продержится около недели. Согласно данным сайта Gismeteo, в настоящий момент в Петербурге +14 градусов по Цельсию. В Павловске и Пушкине аналогичная температура и солнечно.

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