Президент Узбекистана обсудил с Орешкиным вопросы экономической повестки Их поднимут на встрече с Путиным

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с министром экономического развития России Максимом Орешкиным вопросы экономической повестки визита российского президента Владимира Путина. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

Стороны обсудили те вопросы, которые стоит поднять главам государств на встрече. Также Мирзиёев отметил динамику в развитии отношений между странами. В частности, товарооборот с начала года увеличился более чем на 20%.

Напомним, на следующей неделе Путин должен посетить Ташкент. В рамках визита он планировал провести переговоры с Мирзиёевым. Добавим, в марте текущего года генконсульство Узбекистана открыли в Петербурге.