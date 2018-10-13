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13.10.18 / 12:14 Новости / Россия и мир / Экономика

Tesla подала заявку на регистрацию бренда для текилы

Маск опубликовал фото

Фото: cofx.ru

Tesla подала заявку на регистрацию бренда для текилы. Об этом стало известно в субботу.

Бренд получил название Teslaquila, передает CNBC. Компания подала заявку в начале недели в ведомство по патентам и товарным знакам США.

В Tesla отказались комментировать информацию. При этом, основатель компании Илон Маск опубликовал в Twitter фотографии этикетки с надписью Teslaquila.

Отметим, Tesla занимается разработкой и производством автомобилей. При этом, периодический компания выпускает и другие продукты. В частности, организация выпустила в Австралии литий-ионную батарею. Ее построили на спор в сжатые сроки. Кроме этого, компания Маска Boring company выпустила в начале текущего года огнемет.

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