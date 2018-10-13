Володин сообщил о возможном выходе России из Совета Европы Из-за конфликта в ПАСЕ

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о возможном выходе России из Совета Европы (СЕ). Соответствующее заявление он сделал в субботу в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Володина, Россия покинет организацию, «если так дальше пойдет». Речь идет о негативном отношении к российской стороне в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Отметим, Россия не имеет голоса в ПАСЕ с 2014 года. Причина – действия страны в отношении Украины и Крыма. В прошлом году Россия приостановила выплаты в СЕ. В среду генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из организации за неуплату членских взносов.