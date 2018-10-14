Белый дом: Падение на биржах США – нормальная коррекция

Снижение индексов на биржах США, которое произошло ранее на этой неделе, является «нормальной коррекцией». Об этом в воскресенье заявил главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу в эфире телеканала Fox News.
Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что за календарный год индексы существенно выросли. «Экономика в прекрасной форме», — считает Кадлоу.
Добавим, прошедшая неделя завершилась серьезным снижением биржевых индексов в США. Вслед за американскими рынками последовали и азиатские биржи. По мнению экспертов, коррекция на мировых рынках, в первую очередь США, продолжится в ближайшее время, пишет «Коммерсантъ».
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