Четыре модели Skoda подорожали в России на 11-42 тыс. рублей Skoda Superb, Octavia, Rapid и Kodiaq

Отдельные комплектации автомобилей Skoda Superb, Octavia, Rapid и Kodiaq подорожали в России на 11-42 тыс. рублей. Об этом накануне передает «Автостат» со ссылкой на мониторинг цен портала «Цена Авто».

Так, комплектация Sport Line для лифтбека Skoda Superb прибавила в цене 26 тыс. рублей. Лифтбек Octavia подорожал на 19-21 тыс. рублей за комплектацию Active, а все комплектации лифтбека Rapid, кроме минимальной, выросли в цене на 11-42 тыс. рублей. В свою очередь кроссовер Kodiaq прибавил по 40 тыс. рублей в отдельных комплектациях.

Добавим, за январь-сентябрь российские дилеры Skoda продали около 57 тыс. автомобилей. Год к году показатель вырос на 28%. При этом в сентябре было продано порядка 7,7 тыс. авто этой марки, что на 34% больше в годовом выражении.