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14.10.18 / 13:12 Новости / Политика / Россия и мир

ЕС готов утвердить план новых санкций против России

В связи с якобы применением химоружия и отравлением в Солсбери

Главы министерств иностранных дел стран-участниц Евросоюза (ЕС) планируют утвердить новые санкции против России в понедельник, 15 октября. Об этом в воскресенье передает «Интерфакс» со ссылкой на МИД Великобритании.

По данным агентства, документ предложили Великобритания и Франция. Санкции якобы предлагается принять в связи с предполагаемым применением химического оружия и отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По информации The Telegraph, ограничительные меры затронут глав разведывательных ведомств России и их соратников, ответственных за предполагаемую химатаку. Предполагается, что им ограничат въезд в ЕС, а зарубежные счета заморозят. Издание уточняет, что санкции также распространят и на другие страны, которые уличат в применении химоружия.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отправлены в начале марта в британском городе Солсбери. Великобритания заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», а также возложила ответственность за это на Россию. Москва отрицает все обвинения.

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