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14.10.18 / 19:28 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге эвакуировали ТРК «Континент» — очевидцы

Якобы из-за пожарной сигнализации

В Петербурге эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Континент» на Бухарестской улице. Об этом в воскресенье сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

«Очередная попытка эвакуировать людей, на теплую осеннюю погоду из Континента на Бухарестской», — отмечается в сообщении. По данным очевидцев, сработала пожарная сигнализация.

Добавим, в сентябре в Петербурге эвакуировали бизнес центр «Остров» на Васильевском острове. Тогда поступило сообщение о минировании здания. В результате, на место прибыли ОМОН, кинологи и пожарные, говорили очевидцы.

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