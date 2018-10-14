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14.10.18 / 19:07 Новости / Петербург и Ленобласть

Почти 1 тыс. человек остались без света в Мурино

На месте работает аварийная бригада

В 450 частных домах, в которых проживает около 1 тыс. человек, произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом в воскресенье сообщили в администрации муниципального образования.

Электричество отключили около 16:40, пишет «Петербургский дневник». В настоящее время на месте работает аварийная бригада Всеволожского РЭС филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети».

Ранее стало известно, что жителей Западного Мурино могут временно отключить от воды. По данным СМИ, речь может идти о ЖК «Тридевяткино царство» и «Новое Девяткино», а также трех строящихся домах на 1,5 тыс. квартир. Сообщалось, что водоснабжение могут отключить из-за долгов застройщика.

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