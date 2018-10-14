Глава Минобороны Нидерландов сообщила о кибервойне с Россией Ситуация «представляет опасность»

Нидерланды находятся в состоянии кибервойны с Россией. Такое заявление в воскресенье сделала глава Минобороны страны Анк Бейлевельд, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телерадиовещательной ассоциации WNL.

«Люди пытаются повлиять на ход политических дебатов здесь. Наша информация свидетельствует, что они активны в отношении Всемирного антидопингового агентства, а также ситуации вокруг расследования крушения MH17. Нам пора перестать быть наивными в этой сфере», — цитирует министра ТАСС.

По мнению Бейлевельд, сложившаяся ситуация «представляет опасность». Представитель Минобороны Нидерландов отметила, что в связи с этим европейские и международные организации принимают дополнительные меры, а на спецслужбы выделяются дополнительные средства.

Ранее Нидерланды заявили, что Россия причастна к хакерской атаке на штаб-квартиру ОЗХО в Гааге, напоминает ТАСС. Также власти страны утверждают, что изъяли у предполагаемых агентов оборудование, которое свидетельствует и о том, что они пытались получить доступ к данным о расследовании крушения малайзийского Boeing на Украине, уточняет агентство. Москва отвергает все обвинения.