Прокуратура Петербурга проведет проверку в связи с повреждением надгробий на Серафимовском кладбище Выяснит все обстоятельства

Прокуратура Приморского района Петербурга проведет проверку в связи с информацией о повреждении надгробий на Серафимовском кладбище из-за упавших деревьев. Об этом в ведомстве сообщили в воскресенье.

В пресс-службе уточнили, что прокуратура выяснит все обстоятельства случившегося. Также ведомство даст оценку действиям ответственных должностных лиц кладбища, после чего, при необходимости, примет меры прокурорского реагирования.

Ранее очевидцы сообщили, что поваленные деревья на Серафимовском кладбище повредили ограды могил и надгробия. «В процессе пиления деревьев страдают ограды, памятники и скамейки. Администрация кладбища не обращает внимания на такой вандализм», — написал горожанин Дмитрий Романов в соцсети «ВКонтакте».