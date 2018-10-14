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14.10.18 / 20:02 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: Лондон и Брюссель договорились о параметрах Brexit

Но представитель ЕК заявил, что переговоры продолжаются

Brexit

Фото scoopnest.com

Великобритания и Евросоюз (ЕС) достигли предварительного соглашения об основных параметрах по выходу Лондона из блока (Brexit). Об этом в воскресенье пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, вечером в воскресенье параметры сделки представят послам европейских государств, которые возглавляют делегации стран-участниц ЕС. В то же время один из источников газеты заявил, что стороны все еще ведут переговоры. Представитель Еврокомиссии (ЕК) также сообщил, что переговоры продолжаются, отказавшись от каких-либо еще комментариев.

Напомним, ожидается, что Великобритания выйдет из Евросоюза в марте 2019 года. Для этого Лондон должен согласовать с Брюсселем условия сделки. Как отмечает Politico, если предварительное соглашение будет одобрено послами европейских государств, его отправят на рассмотрение министрам иностранных дел стран-членов Евросоюза. Их заседание запланировано на следующую неделю.

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