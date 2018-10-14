Суздальский проспект на севере Петербурга затопило холодной водой – очевидцы Авария произошла на трубопроводе 900 мм

На Суздальском проспекте на севере Петербурга прорвало трубу с холодной водой, в результате, дорогу затопило. Авария произошла в воскресенье утром, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам горожан, затопило участок дороги от улицы Композиторов до проспекта Энгельса. Аварийная бригада приехала около 09:30.





В «Водоканале» сообщили, что авария произошла на магистральном трубопроводе диаметром 900 мм, пишет «Фонтанка». Сколько зданий к нему подключено, в организации не ответили.

Ранее труба лопнула на Тихорецком проспекте. Диаметр трубопровода — 500 мм. Аварию устраняли специалисты ГУП «ТЭК СПб».