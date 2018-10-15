До 2020 года UPS посвятит волонтерству по всему миру 20 млн часов В октябре волонтерской работе уделят 375 часов

Логистическая компания UPS намерена посвятить волонтерской деятельности не менее 20 млн часов к концу 2020 года. В понедельник UPS объявила, что привлечет на 40% больше сотрудников со всего мира для участия в 450 проектах во Всемирный месяц волонтера.

О цели посвятить 20 млн часов волонтерской работе в 2014 году заявил гендиректор компании Дэвид Эбни. В октябре планируется уделить благотворительной деятельности 375 часов. А в прошлом году сотрудники достигли показателя в 2,9 млн часов волонтерской деятельности. Всемирный месяц волонтера включает ряд проектов по всему миру: например, ликвидация последствий урагана «Флоренс» в США, организация питания для бездомных в Канаде и уборка и восстановление питомников исчезающих видов птиц в Латинской Америке.

Добавим, фонд UPS Foundation поддерживает волонтерскую активность сотрудников по всему миру. Так, в текущем году фонд выделил $2,4 млн девяти некоммерческим организациям, которые занимаются развитием международного волонтерского движения. В России UPS на постоянной основе поддерживает фонд «Вера», волонтеры компании участвуют в движении DaDobro и множестве других благотворительных акций.