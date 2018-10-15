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15.10.18 / 15:39 Новости / Россия и мир

Apple купила сервис музыкальной аналитики Asaii

Сделка оценивается до $100 млн

Apple купила сервис Asaii, который специализируется на анализе данных из музыкальных сервисов и соцсетей. Об этом в понедельник пишет Axios со ссылкой на источники.

Собеседники издания оценивают сделку менее чем в $100 млн. Как отмечает Axios, сервис позволит Apple улучшить систему музыкальных рекомендаций, а также поможет конкурировать со Spotify.

Добавим, в сентябре Apple купила еще один музыкальный сервис – Shazam. Он позволяет пользователям находить название и исполнителя аудиозаписи по ее отрывку. Сумму сделки и другие финансовые условия стороны не раскрыли.

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