Apple купила сервис музыкальной аналитики Asaii

Apple купила сервис Asaii, который специализируется на анализе данных из музыкальных сервисов и соцсетей. Об этом в понедельник пишет Axios со ссылкой на источники.
Собеседники издания оценивают сделку менее чем в $100 млн. Как отмечает Axios, сервис позволит Apple улучшить систему музыкальных рекомендаций, а также поможет конкурировать со Spotify.
Добавим, в сентябре Apple купила еще один музыкальный сервис – Shazam. Он позволяет пользователям находить название и исполнителя аудиозаписи по ее отрывку. Сумму сделки и другие финансовые условия стороны не раскрыли.
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