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15.10.18 / 20:15 Новости / Петербург и Ленобласть

Беглов подписал закон о выплате 1 млн рублей вдовам героев России

Которые не успели реализовать право на землю

Фото АБН

Врио Губернатора Петербурга Александр Беглов подписал закон о выплате вдовам героев России денежных компенсаций в размере 1 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в Смольном.

Речь идет о гражданках, которые в связи со смертью супругов не успели реализовать право на получение земельных участков, которое автоматически присваивается героям РФ. При этом закон предполагает ряд условий: например, женщины должны были прожить в Петербурге не менее пяти лет и не должны были вступать в повторный брак.

Напомним, законопроект о соответствующих изменениях в «Социальный кодекс Петербурга» подготовили в сентябре. Тогда сообщалось о том, что всем условиям в городе соответствуют 16 человек, поэтому на исполнение закона потребуется 16 млн рублей.

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