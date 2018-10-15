Движение в центре Петербурга перекроют из-за съемок фильма «Воскресенский» С 19 октября

В центре Петербурга перекроют движение транспорта в связи со съемками фильма «Воскресенский». Об этом в понедельник сообщает дирекция организации дорожного движения Петербурга.

Так, с 19 по 20 октября будет запрещена парковка на участке набережной Зимней канавки. С 07:00 20 октября до 23:00 21 октября будут до трех раз в час на пять минут перекрывать движение на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, по набережной Мойки от дома 31 до дома 35.

Также парковка будет запрещена на участке Тифлисской улицы с 09:00 26 октября до 14:00 27 октября. Для машин будет недоступен Биржевой проезд 28 октября. Со схемами проезда можно ознакомиться на сайте ведомства.