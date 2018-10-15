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15.10.18 / 21:52 Новости / Петербург и Ленобласть

Екатерининский парк в Петербурге станет бесплатным раньше срока

За выходные парк посетили почти 40 тыс. человек

фото: spb-guide.ru

Екатерининский парк в Петербурге с 20 октября до апреля станет бесплатным для посетителей. Об этом в понедельник сообщили в государственном музее-заповеднике «Царское Село».

Музей решил установить бесплатный вход в парк раньше запланированного в связи с хорошей погодой. Сообщается, что за выходные парк посетили почти 40 тыс. человек. В то время как в прошлом году в эти дни там было 24 тыс. посетителей.

Отметим, в понедельник погода в Петербурге побила очередной температурный рекорд. По словам главного синоптика города Александра Колесова, температура перекрыла максимум от 15 октября 1889 года. Тогда столбик термометра поднялся до 17,2 градусов, а в понедельник 15 октября 2018 года синоптики зафиксировали температуру 18,6 градусов по Цельсию.

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