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15.10.18 / 19:41 Новости / Россия и мир / Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум за III квартал года до 10 451 рублей

На 0,1%

Фото АБН

Минтруд России предложил установить размер прожиточного минимума в III квартале года в размере 10 451 рублей. Это следует   из опубликованного в понедельник документа на портале проектов нормативных правовых актов.

Таким образом, величина прожиточного минимума будет на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума увеличится на 0,3%, для пенсионеров – на 0,4%, а для детей его размер уменьшится на 0,8%.

Отмечается, что повышение величины прожиточного минимума обусловлено ростом стоимости непродовольственных товаров на 1,2%, а также подорожанием услуг на 1,6%. При этом стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума на душу населения уменьшилась на 1,3%.

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