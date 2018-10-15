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15.10.18 / 15:43 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Новартис» запустил производство лекарства для диабетиков в Петербурге

Ранее препарат импортировался из Испании

Завод «Новартис» запустил первое производство лекарства полного цикла в Петербурге. Препарат «Галвус» для терапии сахарного диабета 2 типа стал первым препаратом «Новартис», полностью локализованным в России, сообщили в понедельник в компании.

Ранее «Галвус» импортировался из Испании. Завод «Новартис Нева», который находится в особой экономической зоне «Санкт-Петербург», начнет коммерческие отгрузки лекарства, произведенного в РФ, уже в октябре текущего года. До конца года планируют произвести более 500 тыс. упаковок препарата. Предполагается, что поставки будут способствовать развитию импортозамещения на российском фармацевтическом рынке.

Отметим, фармацевтический завод «Новартис Нева» открылся в Петербурге в 2015 году. Его расчетная производственная мощность составляет 1,5 млрд единиц продукции в год. Объем инвестиций в строительство и запуск завода на конец 2017 года составил порядка $150 млн. В настоящее время завод обеспечивает около 180 рабочих мест и является площадкой для внедрения передовых фармацевтических технологий в России.

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