СМИ: Петров из «дела Скрипалей» работал в петербургском бистро «Гарсон» В начале «нулевых»

Александр Петров (чье настоящее имя, по версии ряда СМИ, Александр Мишкин), фигурант «дела Скрипалей», в молодости работал в петербургском бистро «Гарсон». Об этом в понедельник сообщил арт-консультант, сотрудник галереи Anna Nova Николай Евдокимов, передает телеканал «Дождь».

Евдокимов еще в сентябре оставил на своей странице в Facebook сообщение: «А помните, в «Гарсоне» году в 2000-м работал официант Саша? Вот этот Александр Петров, который вместе с Бошировым, как-то больно на него похож». Комментаторы поста также признали в Петрове своего знакомого «Сашу Мишкина». Запись сделана после интервью фигурантов «дела Скрипалей» телеканалу Russia Today. В одном из недавних постов Евдокимов опять пишет о том, что Петров из интервью Russia Today — «и вправду Саша Мишкин».

Также «Дождь» публикует фото «Мишкина» тех лет, когда он якобы работал в «Гарсоне». Кроме того, Евдокимов сообщил, что его знакомый Александр Мишкин учился в Военно-медицинской академии имени Кирова. Там же, по версии изданий Bellingcat и Thew Insider, учился и фигурант «дела Скрипалей».

Отметим, власти Великобритании считают исполнителями отравления бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии российских граждан Руслана Боширова и Александра Петрова. Лица этих людей засняли камеры видеонаблюдения в Солсбери, где произошло отравление. Позже Петров и Боширов дали интервью телеканалу Russia Today, в котором говорили, что они простые туристы и не имеют отношения к отравлению. После этого зарубежные СМИ начали собирать информацию о Петрове и Боширове. Bellingcat и The Insider написали, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига, настоящее имя Петрова – Александр Мишкин, оба они сотрудники силовых структур РФ.