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15.10.18 / 14:53 Банки / Новости / Россия и мир

На докапитализацию «Промсвязьбанка» могут направить еще 20 млрд рублей

До конца текущего года

На докапитализацию «Промсвязьбанка» дополнительно могут выделить порядка 20 млрд рублей в 2018 году. Об этом в понедельник заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

«Предлагается дополнительно к 5 млрд рублей еще 20 млрд рублей. В этом бюджете», — приводит слова Моисеева «Прайм».

Напомним, Центробанк РФ объявил о санации «Промсвязьбанка» в конце прошлого года. Кредитная организация проходила процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Предполагается, что «Промсвязьбанк» будет обслуживать гособоронзаказ и крупные госконтракты. В начале сентября регулятор прекратил работу временной администрации в банке.

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