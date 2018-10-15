Сбербанк назначил старшим вице-президентом председателя Поволжского подразделения банка Он будет курировать департаменты нового объединенного блока по работе с корпоративными клиентами

Сбербанк назначил Владимира Ситнова, председателя Поволжского банка ПАО «Сбербанк», старшим вице-президентом, куратором четырех департаментов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес». Об этом в компании сообщили в понедельник.

Ситнов работает в Сбербанке с 2000 года, когда он вступил в должность инспектора управления кредитования Поволжского банка Сбербанка в Самаре. С 2013 года он занимал пост председателя Поволжского банка ПАО «Сбербанк».

Напомним, в августе Сбербанк принял решение интегрировать блоки «Корпоративный бизнес» и «Корпоративный инвестиционный бизнес» (Sberbank CIB). Интеграцию планируют полностью завершить к концу текущего года . Новые объединенный блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» возглавил Анатолий Попов, зампред правления Сбербанка.