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15.10.18 / 18:35 Банки / Новости / Россия и мир

Сбербанк назначил старшим вице-президентом председателя Поволжского подразделения банка

Он будет курировать департаменты нового объединенного блока по работе с корпоративными клиентами

Северо-Западный банк Сбербанка

Фото: 360tv.ru

Сбербанк назначил Владимира Ситнова, председателя Поволжского банка ПАО «Сбербанк», старшим вице-президентом, куратором четырех департаментов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес». Об этом в компании сообщили в понедельник.

Ситнов работает в Сбербанке с 2000 года, когда он вступил в должность инспектора управления кредитования Поволжского банка Сбербанка в Самаре. С 2013 года он занимал пост председателя Поволжского банка ПАО «Сбербанк».

Напомним, в августе Сбербанк принял решение интегрировать блоки «Корпоративный бизнес» и «Корпоративный инвестиционный бизнес» (Sberbank CIB).  Интеграцию планируют полностью завершить к концу текущего года . Новые объединенный блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» возглавил Анатолий Попов, зампред правления Сбербанка.

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