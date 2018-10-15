Все новости

15.10.18 / 21:31 Новости / Россия и мир / Экономика

Reuters: Сбербанк может получить два небоскреба рядом с «Москва-Сити»

Также компания рассматривает возможность продать свой головной офис на улице Вавилова

Северо-Западный банк Сбербанка

Фото: 360tv.ru

Сбербанк может получить два недостроенных небоскреба рядом с «Москва-Сити» за долги. Об этом в понедельник сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о двух башнях «Суворов плаза» высотой в 41 и 47 этажей. Они могут перейти Сбербанку за долги бизнесмена Руслана Байсарова. Также сообщается, что компания рассматривает возможность продать свой головной офис на улице Вавилова и переезда в район «Москва-Сити».

Напомним, в понедельник Сбербанк назначил Владимира Ситнова, председателя Поволжского банка ПАО «Сбербанк», старшим вице-президентом, куратором четырех департаментов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес». Новый блок представляет собой интегрированные блоки «Корпоративный бизнес» и «Корпоративный инвестиционный бизнес». Интеграцию планируют полностью завершить к концу текущего года. Новый блок возглавил Анатолий Попов, зампред правления Сбербанка.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.