Reuters: Сбербанк может получить два небоскреба рядом с «Москва-Сити» Также компания рассматривает возможность продать свой головной офис на улице Вавилова

Сбербанк может получить два недостроенных небоскреба рядом с «Москва-Сити» за долги. Об этом в понедельник сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о двух башнях «Суворов плаза» высотой в 41 и 47 этажей. Они могут перейти Сбербанку за долги бизнесмена Руслана Байсарова. Также сообщается, что компания рассматривает возможность продать свой головной офис на улице Вавилова и переезда в район «Москва-Сити».

Напомним, в понедельник Сбербанк назначил Владимира Ситнова, председателя Поволжского банка ПАО «Сбербанк», старшим вице-президентом, куратором четырех департаментов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес». Новый блок представляет собой интегрированные блоки «Корпоративный бизнес» и «Корпоративный инвестиционный бизнес». Интеграцию планируют полностью завершить к концу текущего года. Новый блок возглавил Анатолий Попов, зампред правления Сбербанка.