В ЦБ предсказали снижение долларовых вкладов россиян в два раза С 21% до 10-12%

Доля долларовых вкладов россиян за 3-5 лет может сократиться в два раза. Об этом в понедельник сообщил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин.

По его словам, доля вкладов населения в долларах в российских банках может сократиться за это время с 21% до 10-12%. Заботкин отметил, что ставки по депозитам в российской валюте более привлекательны, и российские вкладчики предпочитают держать деньги в рублях, передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось об общем оттоке банковских вкладов населения РФ. В августе объем вкладов сократился на 0,6%, а в сентябре – на 0,8%. Зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что это краткосрочная тенденция, и ее можно объяснить «медийным эффектом», связанным с сообщениями СМИ о валютном курсе и «девалютизации» экономики. Также Поздышев объяснил отток тарифной политикой банков, которая в летний период предполагала достаточно низкие ставки. По словам зампреда регулятора, в ближайший квартал ЦБ ожидает прирост вкладов.