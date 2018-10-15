Выборы главы Хакасии перенесли на 11 ноября из-за снятия кандидата от «Партии роста»

Кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар снялся с выборов главы Хакасии, в связи с чем второй тур выборов пройдет 11 ноября. Об этом в понедельник сообщил член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко.
Он уточнил, что выборы должны быть назначены не позднее чем через две недели, однако эта дата попадает на праздничный день – 4 ноября, поэтому выборы сдвинули на 11 ноября, передает ТАСС. По данным ЦИК, в бюллетенях будет одна фамилия кандидата от КПРФ Валентина Коновалова и два варианта голосования – «за» и «против».
Для победы Коновалову нужно будет набрать 50% плюс один голос избирателей. При этом выборы состоятся в любом случае: минимального порога явки нет.
Кроме того, ранее в понедельник избирком Хакасии решил отозвать свой иск об отмене регистрации Коновалова. В ведомстве пояснили, что иск признан обоснованным, однако сроки по нему уже истекли.
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Реплики
Мяхар, представитель так называемой партии роста. В кремле щелкнули кнутом — и вот он уже на цыпочках. Мяхару сказали снять свою кандидатуру. Чтобы завалить Коновалова на 50% голосов за него. Вообще-то, при отсутствии претендентов, победителем должен быть признан Коновалов. По результатам первого тура. Зачем проводить второй, если Коновалов уже вырвался вперед относительно всех других кандидатов. Или от него будут требовать 76%? Как минимум, собянинские 70%? Простите, что можно Йове, нельзя корове