Выборы главы Хакасии перенесли на 11 ноября из-за снятия кандидата от «Партии роста» В бюллетенях будет только фамилия кандидата от КПРФ

Кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар снялся с выборов главы Хакасии, в связи с чем второй тур выборов пройдет 11 ноября. Об этом в понедельник сообщил член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко.

Он уточнил, что выборы должны быть назначены не позднее чем через две недели, однако эта дата попадает на праздничный день – 4 ноября, поэтому выборы сдвинули на 11 ноября, передает ТАСС. По данным ЦИК, в бюллетенях будет одна фамилия кандидата от КПРФ Валентина Коновалова и два варианта голосования – «за» и «против».

Для победы Коновалову нужно будет набрать 50% плюс один голос избирателей. При этом выборы состоятся в любом случае: минимального порога явки нет.

Кроме того, ранее в понедельник избирком Хакасии решил отозвать свой иск об отмене регистрации Коновалова. В ведомстве пояснили, что иск признан обоснованным, однако сроки по нему уже истекли.