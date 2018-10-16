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16.10.18 / 19:27 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в зеленой зоне

Индекс Мосбиржи - 2417,26; РТС - 1165,87

Фото АБН

Московская биржа во вторник закрылась в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 1,18% до 2417,26 пунктов. Индекс РТС увеличился на 1,67% и составил 1165,87 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук отметил, что российский фондовый рынок, большую часть дня проведший в боковике, под конец торгов показал рост. Аналитик считает, что второй день лучше рынка на фоне роста цен на золото смотрятся акции золотодобывающих компаний – Polymetal и «Полюс». Во вторник уверенную динамику показали также представители электроэнергетического сектора – «Россети», «Интер РАО», «ФСК ЕЭС». По мнению аналитика, им по силам продолжить рост в ближайшие дни. Акции «Яндекс» выросли на фоне IPO компании Uber и подписания с правительством Москвы соглашения о сотрудничестве в развитии беспилотного транспорта – это поспособствует монетизации проектов компании. Хуже рынка продолжают смотреться акции «Газпрома». После роста на 20% в сентябре они уже скорректировались вниз на 7%.

У рубля сохраняется потенциал укрепления на фоне уверенной динамики индекса RGBI и стартовавшему налоговому периоду, заявил Ткачук. Многое будет зависеть от итогов завтрашнего аукциона Минфина по размещению выпуска ОФЗ-26223. Актуальный диапазон по доллару на среду составляет 65,00- 65,80 рублей, евро будет торговаться на уровнях 75,00-76,00 рублей.

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