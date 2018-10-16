ФАС предупредила «дочку» «Газпрома» о недопустимости прекращения реализации газа на бирже Это нарушает закон о конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «Газпром межрегионгаз» о недопустимости прекращения реализации газа на бирже. Об этом ведомство сообщило во вторник.

Антимонопольная служба заявила, что «Газпром межрегионгаз» прекратил продажу газа на «Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже». Это привело к резкому снижению объемов по реализации «биржевого газа» и увеличению его стоимости. По мнению ФАС, отказ «Газпром межрегионгаза» от торгов является нарушением закона о конкуренции. Ведомство потребовало от компании вернуться на биржу с продажей газа.

Добавим, ранее ФАС оштрафовала «Газпром межрегионгаз». Причина – нарушение закона о конкуренции. По данным ведомства, компания заключила неконкурентное соглашение с властями Самарской области. Размер штрафа составил 412 тыс. рублей.