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16.10.18 / 14:55 Новости / Россия и мир / Финансы

Ипотека стала для россиян менее доступной – НБКИ

Показатель доступности вернулся на уровень августа 2017 года

Фото АБН

Россиянам стало сложнее брать ипотеку в 2018 году. Таков вывод исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), опубликованного во вторник.

Рекомендованный размер ежемесячного дохода заемщика, необходимый для комфортной выплаты ипотечного кредита, в марте-октябре 2018 года вырос на 8,7%, с 64,7 д 70,3 тыс. рублей. Показатель доступности ипотеки вернулся на уровень августа прошлого года, сообщили в НБКИ.

В Москве показатель снизился на 3,3% за последние полгода (соответственно, доступность стала выше). Также доступнее стала ипотека в Петербурге – на 10%. Резкий рост показателя и недоступности ипотеки произошел в Чувашии – более чем на четверть.

В исследовании рассматривается 50 регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов. Комфортным уровнем обслуживания кредита в НБКИ считают соотношение ипотеки к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Отметим, в августе средневзвешенная ставка по ипотеке опустилась до 9,42% годовых и вновь обновила исторический минимум. В январе-июле российские банки увеличили выдачу ипотеки почти на 70% год к год, доля просроченных выплат снизилась до 2%. В январе-августе, по данным ЦБ, банки выдали на обслуживание ипотечных кредитов 1,8 трлн рублей.

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