Все новости

16.10.18 / 21:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Снова ЧМ, последний Stockmann и новые облигации. Итоги вторника

Stockmann Group полностью уходит из России — нашелся покупатель на последний ТЦ. Новый вид ценных бумаг появился в России. «Яндекс.Такси» запустила тестовую зону беспилотника в Сколково. Оргкомитет ЧМ сообщил оценку суммарного эффекта чемпионата для ВВП России, при этом ипотека в стране стала менее доступной. МЭР оценил размер инфляции в первой половине 2019 года на уровне 5,5%.

Коллаж АБН

Stockmann продаст последний актив в РФ чешской PPF Real Estate. Сумма сделки составит 171 млн евро.

В России появился новый вид ценных бумаг. Ими стали структурных облигации, которые не предусматривают гарантированного возврата их владельцам номинальной стоимости бумаги.

Тестовая зона беспилотника «Яндекс.Такси» появилась в «Сколково». Тарифы на поездку на беспилотнике не будут отличаться от обычных.

Суммарный эффект ЧМ по футболу для ВВП России оценили почти в 1 трлн рублей. Оценка произведена для периода с 2013 по 2018 годы.

Ипотека стала для россиян менее доступной – НБКИ. Показатель доступности вернулся на уровень августа 2017 года.

МЭР согласился с ЦБ при оценке инфляции в I квартале 2019 года в 5,5%. При этом, по мнению ведомства, к концу следующего года инфляция замедлится до 4,3%.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,160 seconds.