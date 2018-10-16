Снова ЧМ, последний Stockmann и новые облигации. Итоги вторника

Stockmann Group полностью уходит из России — нашелся покупатель на последний ТЦ. Новый вид ценных бумаг появился в России. «Яндекс.Такси» запустила тестовую зону беспилотника в Сколково. Оргкомитет ЧМ сообщил оценку суммарного эффекта чемпионата для ВВП России, при этом ипотека в стране стала менее доступной. МЭР оценил размер инфляции в первой половине 2019 года на уровне 5,5%.

Stockmann продаст последний актив в РФ чешской PPF Real Estate. Сумма сделки составит 171 млн евро.

В России появился новый вид ценных бумаг. Ими стали структурных облигации, которые не предусматривают гарантированного возврата их владельцам номинальной стоимости бумаги.

Тестовая зона беспилотника «Яндекс.Такси» появилась в «Сколково». Тарифы на поездку на беспилотнике не будут отличаться от обычных.

Суммарный эффект ЧМ по футболу для ВВП России оценили почти в 1 трлн рублей. Оценка произведена для периода с 2013 по 2018 годы.

Ипотека стала для россиян менее доступной – НБКИ. Показатель доступности вернулся на уровень августа 2017 года.

МЭР согласился с ЦБ при оценке инфляции в I квартале 2019 года в 5,5%. При этом, по мнению ведомства, к концу следующего года инфляция замедлится до 4,3%.