В центре Петербурга закрыли подпольное казино Во время обысков обнаружили пять столов для игры в покер

В Центральном районе Петербурга закрыли незаконное казино в подвале жилого дома. Об этом во вторник сообщает ГУ МВД по городу.

В ходе обысков в подвальном помещении на улице Чайковского обнаружили пять столов для игры в покер. Игровое оборудование изъяли. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведении азартных игр. Полиция задержала двух граждан 27 и 28 лет.

Напомним, в июле полиция обнаружила крупное казино на Лиговском проспекте. В ходе обысков было изъято 32 игровых автомата. Казино находилось в многоквартирном жилом доме.