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16.10.18 / 15:40 Новости / Петербург и Ленобласть

В центре Петербурга закрыли подпольное казино

Во время обысков обнаружили пять столов для игры в покер

В Центральном районе Петербурга закрыли незаконное казино в подвале жилого дома. Об этом во вторник сообщает ГУ МВД по городу.

В ходе обысков в подвальном помещении на улице Чайковского обнаружили пять столов для игры в покер. Игровое оборудование изъяли. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведении азартных игр. Полиция задержала двух граждан 27 и 28 лет.

Напомним, в июле полиция обнаружила крупное казино на Лиговском проспекте. В ходе обысков было изъято 32 игровых автомата. Казино находилось в многоквартирном жилом доме.

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