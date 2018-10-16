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16.10.18 / 15:14 Новости / Общество / Россия и мир

Минздрав договорился с федеральными каналами о рекламе ЗОЖ

«Минздрав утверждает: ты сильнее»

Фото: Frumos.net

Министерство здравоохранения России договорилось с федеральными каналами о трансляции социальной рекламе, которая будет мотивировать россиян к ведению здорового образа жизни. Об этом во вторник сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Ролики начнут показывать до конца года, передает РИА Новости слова Салагая. Он отметил, что главный слоган социальной рекламы – «Минздрав утверждает: ты сильнее».

Ведомство планирует распространять рекламу разными способами и в несколько временных отрезков. Кроме телевизионных каналов, это могут быть социальные сети. Салагай уточнил, что на это запланированы отдельные ресурсы.

Отметим, в начале прошлого года Минздрав представил проект стратегии ЗОЖ до 2025 года. Цель проекта – сокращение смертности россиян от неинфекционных заболеваний на 25%. В августе прошлого года правительство утвердило паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни». Его цель – к 2020 году увеличить до 50% долю россиян, приверженных здоровому образу жизни.

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