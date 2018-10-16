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16.10.18 / 14:26 Новости / Россия и мир / Экономика

Поставки нефти из США в Китай резко сократились в III квартале 2018 года

Их заменяют поставки из России и Саудовской Аравии

Фото vestifinance.ru

Поставки нефти из США в Китай из-за условий торговой войны резко сократились в III квартале 2018 года. Об этом во вторник пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные о движении танкеров и результаты опроса трейдеров.

В августе Китай вообще отказался от импорта американской нефти. В сентябре он закупил 31 тыс. баррелей в сутки. При этом в июне Китай покупал у США 510,4 тыс. баррелей в сутки. В среднем за I полугодие объемы поставок достигали 350 баррелей в сутки.

Поставки из США Китай заменяет импортом из России и Саудовской Аравии. Саудовская Аравия в августе увеличила экспорт в Китай на 258 тыс. баррелей в сутки, а Россия – почти на 200 тыс. баррелей в сутки.

Ранее в октябре стало известно, что Китай начал активно скупать более дешевую канадскую нефть. В течение года США вводят против Китая торговые санкции, первыми были санкции на импорт алюминия. В настоящий момент повышенными пошлинами обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает объемы в $500 млрд в год. Объем импорта США в Китай составляет более $190 млрд в год. Страны вводят друг против друга зеркальные меры.

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