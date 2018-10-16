Приоритетные задачи для фармотрасли рассмотрят на «Life Sciences Invest. Partnering Russia»



К 2030 году объем экспортных поставок увеличится в десять раз, а емкость фармацевтического рынка России в целом увеличится до 5 трлн. рублей. Такие задачи ставятся в «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года», завершающее обсуждение которой пройдет на «Life Sciences Invest. Partnering Russia» 14-15 ноября в Петербурге.

Предыдущая стратегия «Фарма -2020», которая была запущена в 2011 году показала, что наличие единой программы дает толчок для развития как отдельных компаний, так и всей отрасли в целом. С 2011 года введено в эксплуатацию более 40 фармацевтических предприятий по производству готовых лекарственных форм, в отрасль было вложено более 150 млрд. рублей преимущественно за счет внебюджетных инвестиций. По данным Economist Intelligence Unit (EIU), в 2017 году российский фармацевтический рынок занял 14-е место в мире по объему в стоимостном выражении, что составляет 1,8% мирового рынка.

Кроме того, цены на препараты перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов впервые показали тенденцию к снижению. На 1 января 2018 года доля отечественных препаратов по номенклатуре перечня ЖНВЛП составила 84,2% (2012 год — 63%). Получен широкий спектр разработок в сегментах противоопухолевых, противоинфекционных, нейропротекторных лекарственных препаратов, а также средств, влияющих на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы, гемостатиков, антикоагулянтов. «В настоящее время фармацевтика в России находится на переломном моменте. С одной стороны – основные цели и задачи программы «Фарма-2020» достигнуты: построена инфраструктура, осуществлен трансфер основных технологий в области производства лекарственных форм, компании выпускают востребованные и технологически сложные продукты. С другой стороны, на волне уже достигнутых результатов необходимо понимание, куда идти дальше, какие направления будут развиваться. Глобальная задача – занять равноправное положение на мировом фармацевтическом рынке», — говорит один из спикеров «Life Sciences Invest», ректор Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Игорь Наркевич.

Приоритетной задачей «Фарма-2030» станет внедрение прорывных научно-технических компетенций и поддержка исследований действующих веществ, механизмов их влияния. И, как следствие, создание собственных инновационных лекарственных средств. «Еще одна важная для российской фармацевтики задача — преодоление разрыва в уровне технологических и регуляторных компетенций между локальными компаниями и требованиями систем, как на развитых, так и на развивающихся рынках Юго-восточной Азии, Африки и Латинской Америки», — говорит Захар Голант, председатель правления Союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век». Это даст увеличение доли российских лекарств на мировом рынке в десять раз. При реализации стратегии увеличение объема рынка составит 1,8– 1,9 трлн. рублей к 2020 году и 5 трлн. рублей к 2030 году.

Все это обсудят эксперты рынка на партнеринг — форуме «Life Sciences Invest».

Справка

14-15 ноября в Петербурге пройдет VIII ежегодный международный партнеринг-форум «Life Sciences Invest. Partnering Russia».

Мероприятие организовано при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации.

Партнеринг-Форум 2018 традиционно соберет более 500 специалистов в области Life Sciences. Ключевые темы LSI 2018: стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 года, государственное регулирование фармацевтического рынка и меры государственной поддержки, развитие технологических компетенций в области химического и биологического синтеза активных веществ и фармацевтических субстанций, трансфер технологий, локализация производства; экспорт фармацевтической продукции; разработка и регистрация лекарственных средств; развитие системы лекарственного обеспечения и тенденции развития

Пресс-служба Форума

«Life Sciences Invest. Partnering Russia»

e-mail: lsiprforum@gmail.com