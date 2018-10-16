Резник потребовал от Росприроднадзора пресечь огораживание забором Финского залива Ведомство сообщил об итогах проверки 7 ноября

Петербургский депутат Максим Резник потребовал от Росприроднадзора пресечь огораживание бетонным забором Финского залива. Соответствующее заявление Резник сделал во вторник.

Депутат со ссылкой на местных жителей заявил, что ЗАО «Терра Нова» начало отгораживать побережье на Васильевском острове. Резник отметил, что требуется пресечь противоправные действия со стороны ведущих работы на намыве компаний. «Утверждение ЗАО «Терра-Нова», что земельные участки вдоль береговой линии не являются общественные объектом или объектом благоустройства, а также, что граждане несанкционировано приходят на берег Финского залива для времяпрепровождения является неправильным пониманием законным прав граждан, несоблюдением своих обязанностей по договору аренды земельных участков», — считает депутат.

Росприроднадзор проверил информацию и заявил, что забор располагается от территории «Морского Фасада» и далее на север – северо-восток. Из-за него невозможно пройти к берегу, уточнили в ведомстве. Росприроднадзор сообщил, что начал исследовать обстоятельства и основания установки забора. Результаты ведомство отразит в акте 7 ноября.

Отметим, в настоящий момент «Терра Нова» является исполнителем контракта по намыву территории на Васильевском острове. Намыв должен быть закончен в июне 2019 года. В Смольном считают, что компания не справляется с работами и не уложится в срок. Власти задумались о расторжении контракта.