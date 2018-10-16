Суд продлил арест обвиняемому в даче взятке при строительстве стадиона на Крестовском острове Следствие считает, что он дал взятку Оганесяну

Петербургский городской суд продлил арест обвиняемому в даче взятке при строительстве стадиона на Крестовском острове гендиректору «СтройЭлектроМонтаж-5» Василию Сливкину. Об этом во вторник сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Арест продлен до 9 ноября. О продлении ходатайствовал следователь. Обвиняемый и защитники просили изменить меру на залог или домашний арест.

Напомним, по версии следствия, Сливкин дал взятку бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну. Размер взятки составил 20 млн рублей. Сливкин дал взятку за заключение контрактов на поставку подсветки и электрооборудования для стадиона. Оганесян тогда курировал строительство стадиона. Он также арестован.