Петербургский городской суд продлил арест обвиняемому в даче взятке при строительстве стадиона на Крестовском острове гендиректору «СтройЭлектроМонтаж-5» Василию Сливкину. Об этом во вторник сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.
Арест продлен до 9 ноября. О продлении ходатайствовал следователь. Обвиняемый и защитники просили изменить меру на залог или домашний арест.
Напомним, по версии следствия, Сливкин дал взятку бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну. Размер взятки составил 20 млн рублей. Сливкин дал взятку за заключение контрактов на поставку подсветки и электрооборудования для стадиона. Оганесян тогда курировал строительство стадиона. Он также арестован.
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