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16.10.18 / 16:03 Новости / Петербург и Ленобласть

В связи с аномально теплой погодой на пляжах Курортного района проводят внеплановые уборки

Обычно уборки пляжей заканчивают 30 сентября

В связи с теплой погодой на пляжи Курортного района Петербурга вновь вывели уборочную технику. Об этом во вторник сообщили в районной администрации.

ГБУ «Курортный берег» убирает мусор на городских пляжах до 30 сентября. Однако в этом году компания проведет внеплановые уборки. «В октябре, как правило, в Санкт-Петербурге уже не до прогулок по заливу. На Покров (14 октября) обычно выпадает снег. В этом году наблюдается аномально теплая погода, количество отдыхающих на пляжах значительно увеличилось», — сообщает исполняющая обязанности директора ГБУ Наталья Шмакова.

Добавим, агротехнический период в Петербурге также продлили до 2 ноября в связи с теплой погодой. При этом изначально срок его окончания был намечен на 15 октября. В течение агротехнического периода в городе выполняются «летние» работы по благоустройству газонов, дорожек и площадок и уходу за деревьями и кустарниками.

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