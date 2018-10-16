Главным тренером ХК «Динамо» в Петерубрге стал Сергей Орешкин Помощником Орешкина станет канадец Айван Занатта

Главным тренером петербургского ХК «Динамо» назначили Сергея Орешкина. Об этом во вторник сообщили на сайте команды.

Контракт с его предшественником Леонидом Тамбиевым расторгнут по обоюдному согласию сторон. Помощником Орешкина станет канадец Айван Занатта.

Отметим, Сергей Орешкин стал тренером-консультантом в тренерском штабе петербургского «Динамо» в прошлом году. До этого он работал в московском «Динамо», где возглавлял команды клуба в МХЛ, ВХЛ и КХЛ.