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17.10.18 / 16:53 Новости / Россия и мир / Экономика

Количество 200-рублевых банкнот выросло в 20 раз с начала года

Банкнот номиналом 2 тыс. рублей стало в 14 раз больше

Количество банкнот номиналом 200 рублей за девять месяцев 2018 года увеличилось в 20 раз. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ЦБ.

Банкнот номиналом 2 тыс. рублей при этом стало в 14 раз больше. Доля купюр в 200 и 2 тыс. рублей, таким образом, достигла 2% и 3% соответственно.

Напомним, Банк России ввел в обращение новые банкноты в октябре прошлого года.  На купюре 200 рублей изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На второй новой банкноте нарисованы виды на остров Русский во Владивостоке, а также космодром Восточный в Амурской области.

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