Количество 200-рублевых банкнот выросло в 20 раз с начала года Банкнот номиналом 2 тыс. рублей стало в 14 раз больше

Количество банкнот номиналом 200 рублей за девять месяцев 2018 года увеличилось в 20 раз. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ЦБ.

Банкнот номиналом 2 тыс. рублей при этом стало в 14 раз больше. Доля купюр в 200 и 2 тыс. рублей, таким образом, достигла 2% и 3% соответственно.

Напомним, Банк России ввел в обращение новые банкноты в октябре прошлого года. На купюре 200 рублей изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На второй новой банкноте нарисованы виды на остров Русский во Владивостоке, а также космодром Восточный в Амурской области.