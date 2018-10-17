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17.10.18 / 18:39 Новости / Россия и мир / Экономика

ФАС предложила оставить акцизы на топливо на прежнем уровне

Для снижения давления

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила правительству оставить акцизы на топливо на прежнем уровне. Об этом в среду сообщил начальник управления регулирования ТЭК ведомства Дмитрий Махонин.

Это поможет снижению давления на розничные цены, передает «Прайм» слова Махонина. Он заявил, что крупнооптовые цены выросли из-за снижения продаж на бирже и осенних ремонтов. При этом, розничные цены практически не изменились с начала июня, отметил представитель ФАС.

Напомним, ранее Счетная палата допустила скачек цен на топливо из-за увеличения акциза. Он должен вырасти с начала следующего года. В Минфине заявили, что акциз увеличится только в рамках инфляции. Ведомство не ожидает скачка цен.

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