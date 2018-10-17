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17.10.18 / 18:18 Новости / Россия и мир / Экономика

Маск решил увеличить свою долю в Tesla

По рыночной цене

Илон Макс решил увеличить свою долю в Tesla. Об этом стало известно в среду из заявления генерального директора Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Маск планирует купить акции на $20 млн, передает CNBC. Основатель компании намерен приобрести акции во время торгового окна по рыночной цене.

Напомним, ранее Макс и Комиссия заключили соглашение. Согласно ему, Маск остается на должности гендиректора. При этом, он должен уйти с поста руководителя совета директоров. Добавим, в настоящий момент Маск является крупнейшим акционером Tesla. Он владеет акциями на более чем $9 млрд. Одна ценная бумага компании стоит около $277.

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