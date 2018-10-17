Трагедия в Керчи и российская экономика. Итоги среды

В Керченском политехническом колледже произошла стрельба и взрыв, погибли 19 человек. Россия улучшила свои позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики. Минэкономразвития России предложило отменить уголовную ответственность за валютные правонарушения, а также снизить административные штрафы за них.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в колледже в Керчи было подорвано взрывное устройство, а также произошла стрельба. Погибли 19 человек, пострадали более 50 человек.

Россия улучшила свои позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики. Российская экономика в настоящее время имеет 65,6 баллов из 100, в списке она занимает 43 место, между Латвией и Кипром.

МЭР предложил отменить уголовную ответственность за валютные правонарушения, а также снизить административные штрафы за них. Инициативы министерства поддержали в Минфине и частично одобрили в ЦБ.

Совместное предприятие российской компании «Новатэк» и бельгийской Fluxys построит СПГ-терминал в Германии. Мощность терминала в порту Ростока должна составить 300 тыс. т в год.