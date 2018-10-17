В 100 городах России прошла акция ко Всемирному дню ответственного потребления пива Участие приняли 5 тыс. волонтеров

В 100 городах России прошла акция ко Всемирному дню ответственного потребления пива. Об этом в среду сообщили организаторы акции Союз российских пивоваров.

Основная идея акции – ограничение продажи алкоголя несовершеннолетним. В акции приняли участие около 5 тыс. волонтеров. Они провели профилактические образовательные работы в 90 тыс. торговых точек. В частности, волонтеры размещали информационные стикеры на кассах торговых точек, раздавали продавцам информационные буклеты с рекомендациями. Также активисты рассказывали о принципах ответственности и способах противодействия любым попыткам обойти законодательный запрет.

Отметим, Союз провел такую акцию в четвертый раз. Она проходит при поддержке компаний-членов организации. В их числе ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен», группа компаний AB InBev Efes.