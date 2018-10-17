Производители повысили цены на бензин в сентябре на 10% Как и другие нефтепродукты

Производители повысили цены на бензин в сентябре на 10% по сравнению с августом. Об этом Росстат сообщил в среду.

Также выросли цены на другие виды нефтепродуктов. В частности, мазут топочный подорожал на 9,8%, а арктическое дизельное топливо – на 7,6%. Цены на сжиженные пропан и бутан увеличились на 7%.

Напомним, цены на нефтепродукты начали резко расти весной текущего года. В начале июня литр бензина стоил дороже 43 рублей. Правительство решило снизить акцизы для сдерживания цен. В июле и августе стоимость бензина снижалась: на 8,7% и 0,2% соответственно.