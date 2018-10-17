Снижение реальных доходов россиян в сентябре составило 1,5% год к году К августу без изменений

Снижение реальных доходов россиян в сентябре 2018 года пол сравнению с сентябрем 2017 года составило 1,5%. Об этом в среду сообщил Росстат.

За январь-сентябрь реальные располагаемые доходы выросли на 1,7% год к году. По сравнению с августом текущего года реальные расходы не изменились.

Среднемесячная начисленная зарплата в номинальном выражении составила 42,2 тыс. рублей. Она выросла на 10,8% год к году, а к августу текущего года на 2%.

Отметим, в августе реальные располагаемые доходы снизилась на 0,9% год к году. Среднемесячная начисленная зарплата в августе составила 41,1 тыс. рублей. Она выросла на 10,3% в годовом выражении.