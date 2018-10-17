Смольный направит на социально значимые инициативы 2 млрд рублей в 2018 году В Петербурге работает 11 тыс. НКО

В 2018 году на финансирование социально значимых инициатив в бюджете предусмотрено порядка 2 млрд рублей. Об этом в среду сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе XXVII выездного заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В настоящее время в Петербурге работает около 11 тыс. некоммерческих организаций (НКО), приводит слова Беглова пресс-служба Смольного. Из них почти 40% — социально ориентированные.

Врио главы города добавил, что в текущем году доля средств бюджета, выделяемых на НКО, составила порядка 9% от общего объема бюджетных средств, направленных на предоставление социальных услуг. Год назад этот показатель составлял 6%, отметил Беглов.

Добавим, ранее сообщалось, что Александр Беглов выступил за внесение изменений в городской закон о митингах. По его мнению, такой шаг поможет «внести порядок» и сократить количество нарушений.