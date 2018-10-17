Все новости

17.10.18 / 16:42 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Смольный направит на социально значимые инициативы 2 млрд рублей в 2018 году

В Петербурге работает 11 тыс. НКО

Фото АБН

В 2018 году на финансирование социально значимых инициатив в бюджете предусмотрено порядка 2 млрд рублей. Об этом в среду сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе XXVII выездного заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В настоящее время в Петербурге работает около 11 тыс. некоммерческих организаций (НКО), приводит слова Беглова пресс-служба Смольного. Из них почти 40% — социально ориентированные.

Врио главы города добавил, что в текущем году доля средств бюджета, выделяемых на НКО, составила порядка 9% от общего объема бюджетных средств, направленных на предоставление социальных услуг. Год назад этот показатель составлял 6%, отметил Беглов.

Добавим, ранее сообщалось, что Александр Беглов выступил за внесение изменений в городской закон о митингах. По его мнению, такой шаг поможет «внести порядок» и сократить количество нарушений.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,134 seconds.