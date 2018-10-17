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17.10.18 / 22:11 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге на юбилее Центра радиологии устроили минуту молчания в память о погибших в Керчи

Вечер в честь центра прошел в петербургской филармонии

В Петербурге на столетнем юбилее Центра радиологии и хирургических технологий устроили минуту молчания в память о погибших в Керченском политехническом музее. Об этом в среду сообщили в Смольном.

Вечер, посвященный юбилею, устроили в Большом зале петербургской филармонии им. Шостаковича. По предложению временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова гости вечера почтили память погибших в Керчи. Беглов также поздравил Центр с юбилеем института поздравили временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга. Вместе с ним на вечер приехали заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева и заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М.Гранова был создано 23 сентября 1918 года. Этонаучно-исследовательский центр с клинической базой, где имеется шесть операционных, оснащенных оборудованием для проведения онкологических, сосудистых операций и трансплантации органов, в том числе в условиях искусственного кровообращения. Ежегодно в Центре проходят лечение около 4500 больных.

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